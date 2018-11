später lesen Freizeit Hunsrückverein wandert zur Burg Thallichtenberg Teilen

Twittern

Teilen



Der Hunsrückverein Morbach besucht am Sonntag, 2. Dezember, den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf dem Burggelände Lichtenberg in Thallichtenberg bei Kusel. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Busbahnhof in Morbach zur Bildung von Fahrgemeinschaften.