Infoabend zur Flüchtlingsarbeit

Der Förderverein Flüchtlingshilfe in der Verbandsgemeinde Thalfang lädt alle interessierten Menschen zu einem Informations- und Gesprächsabend ein: „Rechte und Pflichten in der ehrenamtlichen Arbeit mit Flüchtlingen und Zugewanderten“ lautet der Titel. DerTermin ist am 23. Mai, 19 Uhr im Haus der Begegnung in Thalfang. Es referiert Dekanatsreferent Martin Backes.