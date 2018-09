später lesen Gesundheit Info-Veranstaltung: Braucht das Land mehr Ärzte? Teilen

Twittern

Teilen



(red) Neue Ärzte braucht das Land – Ist die Versorgung in der Region gefährdet? Unter diesem Motto findet am Mittwoch, 5. September, ab 19 Uhr eine Infoveranstaltung im Haus der Begegnung in Morbach statt.