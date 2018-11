(red) Der junge Popkünstler Jonathan Zelter aus Wittlich ist am Sonntag, 2. Dezember, beim Benefizkonzert der Mali-Hilfe in der Baldenauhalle zu hören. Unterstützt wird der Sänger von seiner Band.

Los geht es um 17.30 Uhr mit der Gruppe Acoustic4 aus Bernkastel-Kues. Eintritt: 15 Euro. Zelters Songs sind Mutmacher und erzählen vom Zurechtkommen in dieser Welt.

Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in den Touristinformationen in Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues und Morbach. Der Erlös kommt dem Aufbau eines Staudammes in Mali zugute.