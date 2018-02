Kleiderbörse in Thalfang

(red) Der Förderverein der Kindertagesstätten Thalfang veranstaltet am Sonntag, 11. März, von 14 bis 16 Uhr die Kinderkleider- und Sachbörse „Klimbim“. In der Aula der Grundschule in Thalfang werden Babysachen, Frühjahrs- und Sommerkleidung, Bücher, Spielsachen und Schuhe angeboten. Für das leibliche Wohl stehen Kaffee und Kuchen sowie Waffeln bereit. Die Kindertagesstätten Arche Noah und Regenbogen erhalten 15 Prozent des Gewinns. Wer am Verkauf teilnehmen möchte kann sich bei Verena Breit, Telefon 06504/955407, oder Barbara Stüber, Telefon 06504/950053, melden. Die Annahme der Waren ist samstags von 11 bis 13 Uhr, die Rückgabe der nicht verkauften Artikel erfolgt sonntags von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.