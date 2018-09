später lesen Blaulicht Kita-Beschädigung: Zeugen gesucht Teilen

.(red) An der Kindertagesstätte Regenbogen in Thalfang wurde ein Holzhäuschen beschädigt. In der Zeit vom 14. bis 17. September haben unbekannte Täter Holzteile der Eingangstür aufgebrochen und entfernt.