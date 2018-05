Klassenkameradinnen treffen sich nach 50 Jahren

(red) Der Jahrgang 1967/68 der Landwirtschaftsschule Morbach traf sich nach 50 Jahren wieder. Nach der freudigen Begrüßung der 14 Frauen vor der Schule fand in der ehemaligen Küche ein kleiner Sektempfang statt. Die alte Schülerzeitung wurde unter großem Gelächter vorgelesen. Viele alte Erinnerungen wurden an die schöne, lehrreiche Zeit wach. Im Bauernhofcafé in Hunolstein fanden sich die ehemaligen Klassenkameradinnen zum Mittagessen ein. Nach einem gemeinsamen Spaziergang gab es Kaffee und Kuchen. Das nächste Treffen soll in fünf Jahren stattfinden. ⇥Foto: Privat