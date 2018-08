Klippenspringerin Anna Bader kommt nach Morbach

Sie ist durch das Klippenspringen weltbekannt geworden: Anna Bader ist siebenfache Europameisterin und hat 2013 sogar die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Barcelona im Klippenspringen gewonnen.

„Es ist das Gefühl von Freiheit und Natur,“ begründet Bader die Motivation, von bis zu 20 Meter hohen Klippen ins Meer zu springen. Die Technik wie man Sprünge aus großen Höhen meistert, will sie weitergeben. Deshalb bietet Anna Bader am Samstag, 11. August, ab 10 Uhr im Morbacher Freibad einen kostenlosen Sprungkurs an. Interessierte können sich informieren, wie man sich mental auf einen Sprung vorbereitet und so springt, dass man sich nicht verletzt. Wichtig sei es, den ganzen Sprung noch einmal in Gedanken zu visualisieren, bevor man springt. Bader ist in Morbach aufgewachsen.