später lesen Klopfakupressur und Umgang mit Stress Teilen

Twittern

Teilen



Morbach (red) Eine Informationsveranstaltung zum Thema Stress findet am Mittwoch, 6. Dezember um 19 Uhr in Morbach statt. Neben Informationen zum Thema Stress und einer praktischen Einführung in die Klopfakupressur werden einfache Übungen zur Selbstanwendung vermittelt, mit deren Hilfe allgemeiner Stress, unangenehme Gefühle oder belastende Erfahrungen reduziert werden sollen.