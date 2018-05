Knobeleien und Kopfnüsse

(red) Beste Ergebnisse beim Känguru-Wettbewerb an der IGS Morbach: Mehr als 900 000 Schüler aus mehr als 11 000 deutschen Schulen haben in diesem Jahr am mathematischen Multiple-Choice-Wettbewerb teilgenommen. Logisches Denken, Strukturieren, Kombinieren, Schätzen, geometrisches Vorstellungsvermögen – dies wird im Mathematikunterricht gelernt und geübt. Auf die Klassenstufen abgestimmt gibt es Knobeleien, Kopfnüsse und Logikrätsel , die in einer festgelegten Zeit zu lösen sind. Über die besten Ergebnisse konnten sich in Stufe 6/7 Paula Dibjick und Alina Zarnisch freuen, in Stufe 7/8 waren Louis Radics, Tim Botsch und Hannah Dibjick die Sieger.⇥ Fotos (2): privat

