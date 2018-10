später lesen Theater Komisch-musikalische Clownerie zum Thema Alter Teilen

Der Theaternachsommer in Idar-Oberstein startet am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr im Stadttheater mit dem Schauspiel „Clowns 2 ½“. Das komisch-musikalische Unternehmen wurde von Theatermacher und Clownsexperte Roberto Ciulli mit dem Folkwang-Dozenten und Theatermusiker Mathias Flake in Improvisationen mit dem Schauspiel­ensemble des Theater an der Ruhr erarbeitet.