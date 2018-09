später lesen Weiperath Konzert in der Walholzkirche Teilen

(red) Zum Jubiläum ihres 50-jährigen Bestehens spielen Schüler der Kreismusikschule in der Reihe „Capella - Junge Künstler in alten Kapellen“ heute um 17 Uhr in der Walholzkirche bei Weiperath.