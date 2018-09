später lesen Klärschlamm Kooperation bei Entsorgung von Klärschlamm Teilen

Bislang landet das Abfallprodukt oft als Dünger auf den Feldern. Künftig dürfen die Bauern wegen schärferer Gesetze weniger Klärschlamm auf die Felder ausbringen. Deshalb muss eine Alternative her. In Mainz wird gerade eine Verbrennungsanlage gebaut, in der in Zukunft der Klärschlamm aus Mainz und den Kommunen im Umkreis von 100 Kilometern verbrannt werden soll.