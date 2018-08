später lesen Lötzbeuren Nächtliche Malaktion in Lötzbeuren Teilen

Der in Lötzbeuren lebende Bildhauer Jörg Stein hat zwei Kollegen mit deren Kunst in sein Atelier in Lötzbeuren eingeladen. Die in Berlin und Briedel lebende Künstlerin Silke Kruse bietet am 1. September ab 23 Uhr eine nächtliche Malaktion, die von literarischen Texten zum Thema Fernweh begleitet wird.