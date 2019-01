Die Volkshochschule bietet einen 17-teiligen Kurs in der chinesischen Bewegungskunst Taijiquan im Gemeindehaus Bischofsdhron an.

Kursbeginn ist am Montag, 21. Januar, um 19.30 Uhr. Der Kurs wird geleitet von Martina Grote-Braun. Der Kurs kostet 102 Euro. Als Arbeitsmaterial sollen bequeme Kleidung, Schuhe mit weicher Sohle oder dicke Socken sowie etwas zu trinken mitgebracht werden. Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle der Volkshochschule Morbach, Telefon: 06533/71213 oder per E-Mail an m.sonntag@morbach.de