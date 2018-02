später lesen Kolumne Lasst die Römer bauen ... FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Ich will ja nichts sagen, aber bestehen unsere Bauwerke nach 30 Jahren nur noch aus Ruinen? Das könnte man meinen, wenn man sieht, wie schnell alles kaputt geht. Das Morbacher Rathaus aus den 1970ern ist ja schon längst durch ein neues ersetzt, in das Erholungs- und Gesundheitszentrum in Thalfang muss dauernd Geld reingesteckt werden, und mit ihrem Theater haben die Trierer ja schon seit Jahren Theater. Jetzt muss auch noch die doch recht neue Traben-Trarbacher Brücke monatelang gesperrt werden, weil sie kaputt ist, und das Hunsrückhaus ist angeblich nur noch 25 Jahre zu nutzen.