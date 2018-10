später lesen Kunst Lesung und Gussvorführung in Birkenfeld Teilen

Die evangelische Kirche Birkenfeld, die Eisenhütte Abentheuer und der Künstler und Autor Norman Liebold halten am Mittwoch, 7. November, ab 19 Uhr in der Kirche in Birkenfeld eine Veranstaltung ab, die Literatur, Musik, Kunst und das Gießen eines Bronze-Kreuzes für die Kirche in sich vereint.