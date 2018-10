später lesen Geschichte Letzte Führung durch die Sonderausstellung Teilen

Twittern

Teilen



Zum Abschluss der Sonderausstellung „Angriff und Verteidigung“ im Archäologiepark Belginum besteht noch einmal die Gelegenheit, an einer Exklusiv-Führung im Museum teilzunehmen. Am Sonntag, 4. November, bietet die Leiterin des Hauses, Dr. Rosemarie Cordie, eine letzte Führung an.