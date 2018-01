Liegenschaftsausschuss bespricht Flussentwicklung

red

Der Bau- und Liegenschaftsausschuss des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf tritt am Dienstag, 16. Januar, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Konferenzzimmer des Rathauses in Thalfang. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Unterhaltung des Erholungs- und Gesundheitszentrums Thalfang, die Sanierung der Erbeskopf-Realschule plus in und der Schulsporthalle sowie die Vorstellung des Flussgebietsentwicklungskonzepts Oberlauf Kleine Dhron.