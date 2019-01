später lesen Ausstellung Lust auf Wildnis: Nationalparkausstellung lässt hinter die Kulissen blicken FOTO: TV / Konrad Funk FOTO: TV / Konrad Funk Teilen

(red) Die nächste Nationalpark-Akademie mit dem Titel „Making Of – Eine Ausstellung entsteht“ findet am Montag, 28. Januar, ab 19 Uhr am Nationalpark-Tor Erbeskopf in Hilscheid statt. Die Teilnehmer können einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfahren, wie eine Ausstellung entsteht. Die Ranger Bernd Anell, Hartmut Hoffmann und Mathias Wagner sowie der Projektleiter Thomas Josten tauchen in die Entstehung der ersten Nationalparkausstellung am Erbeskopf ein.