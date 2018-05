Die Maiwanderung des Fördervereins der freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen ist am Dienstag, 1. Mai. Alle Wanderfreunde sind willkommen. Gestartet wird um 10 Uhr am Brunnen vor der Kirche. Ziel ist das Gemeindehaus. Es wird ein Startgeld von vier Euro erhoben. Es beinhaltet ein Frühstücksbüfett sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag.