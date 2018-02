Gemeinsam Energie sparen

Zwei Orte in der Verbandsgemeinde Thalfang machen sich auf den Weg zum Bioenergiedorf. Thalfang und Malborn beteiligen sich an einer kreisweiten Aktion, die dazu dienen soll, Energie zu sparen. Die Räte der beteiligten Gemeinden in der VG Thalfang fassten vor drei Jahren den Beschluss, sich am Wettbewerb Bioenergiedorf (Smart Village) zu beteiligen.

Konkret geht es darum, die Bebauung auf Einsparpotenziale zu prüfen. Dabei werden zum Beispiel die Häuser auf den Stand ihrer Wärmedämmung untersucht, die Art der Energieerzeugung wird ermittelt, und es sollen kostensparende Alternativen benannt werden. „Das könnten zum Beispiel gemeinsam betriebene Blockheizkraftwerke oder Wärmedämmmaßnahmen sein,“ sagt Josef Adams von der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Thalfang.

Die Auskünfte der Hausbesitzer erfolgen ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Das Konzept sei auf öffentliche, private und auch auf gewerbliche Teilnehmer ausgerichtet. Wenn ausreichend Daten vorhanden sind, kann anschließend ein Kataster erstellt werden, um herauszufinden, wo sich Synergieeffekte schaffen lassen. Damit könnte man zum Beispiel bei Sammelbestellungen für Solarkollektoren Kosten sparen.

In den Quartieren Malborn und Thiergarten wurde nun nach der Beschlussfassung, der Prüfung auf Förderfähigkeit und der Ausschreibung ein Experten-Büro beauftragt, das Thema anzugehen. In Thalfang werden die Angebote derzeit ausgewertet. Darüber soll in der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates entschieden werden.

Grundlage war eine Ausschreibung, die auf einem allgemeinen Textentwurf der Kreisverwaltung und des Ifas, des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement am Umweltcampus Birkenfeld basiert. Adams: „Dieses allgemeine Konzept wurde für die beiden Gemeinden individuell angepasst. Bei der Vorauswahl und Bewertung der eingereichten Angebote waren die Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Beigordneten und Fraktionsvorsitzenden beteiligt.“ Die etwa 15-seitigen Ausschreibungen sehen unter anderem eine Bestandsaufnahme, eine Analyse, Bürgerbeteiligung, einen Maßnahmenkatalog und eine Dokumentation vor. In Malborn habe es jeweils für die beiden Quartiere Malborn und Thiergarten fünf Bieter, für Thalfang acht Bieter gegeben. Die beiden Projekte werden, so Adams, zu 65 Prozent von der Kreditanstalt für Wiederaufbau und zu 30 Prozent vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. „Da die beiden Ortsgemeinden Malborn und Thalfang im kommunalen Entschuldungsfonds sind, ist das möglich“, sagt Adams. Nach Erteilung des Aufrags soll das Projekt nach zehn Monaten mit konkreten Handlungsempfehlungen abgeschlossen sein. Dazu zählen auch Bürgerworkshops, so Adams.

Für die Studie des Quartiers Thiergarten in der OG Malborn ist eine Summe von 19 652 Euro vorgesehen, von denen 12 774 Euro die KfW und 3930 Euro das Land zahlt, zuzüglich 195 Euro vom Kommunalen Entschuldungsfonds. Das macht für Malborn einen Eigenanteil von 982 Euro aus.

Für das Quartier Malborn sind es 27 370 Euro, der Eigenanteil liegt bei 1369 Euro (fünf Prozent). Bei Thalfang liegt der Eigenanteil der Ortsgemeinde bei 2096 Euro. Zur Verfügung stehen 41 930 Euro für das Büro, das den Zuschlag erhält. Hier werden 27 254 Euro von der KfW, 8386 vom Land und 4193 Euro vom kommunalen Entschuldungsfonds übernommen.

Petra-Claudia Hogh, Ortsbürgermeisterin von Malborn sagt dazu: „Die politisch Aktiven der Gemeinde Malborn mit Thiergarten beschäftigen sich bereits seit Anfang 2015 ganz konkret mit Konzepten und Möglichkeiten, unsere Gemeinde auf verschiedensten Gebieten voranzubringen.“ Dabei lege der Gemeinderat Malborn größten Wert auf die möglichst zeitnahe Umsetzbarkeit von Maßnahmen. Daher habe er nicht nur insgesamt sieben Förderanträge gestellt, von denen bislang fünf genehmigt wurden und weitere Genehmigungen in Aussicht gestellt sind, sondern habe auch parallel bereits Maßnahmen beschlossen, die die Finanzen der Gemeinde nachhaltig entlasten. Hogh: „So wurde das gesamte Dorf Anfang 2017 auf stromsparende LED-Beleuchtung umgerüstet. In punkto Bioenergiedorf-Studie wurde bereits der Grundsatzbeschluss zu einem anschließenden Sanierungsmanagement gefasst.“

In der Ortsgemeinde Thalfang zählen auch das Erholungs- und Gesundheitszentrum und die Hochwald Foods zu den Objekten, die analysiert werden sollen, erkärt Adams. „Das ist zunächst noch alles Papier. Entscheidend ist, dass nachher die Dinge umgesetzt werden und dass die Menschen mitmachen.“

