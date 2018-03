Malborner Wald weist Überschuss auf

(red) Der Gemeinderat Malborn hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Forstwirtschaftsplänen 2017 und 2018 beschäftigt. Revierleiter Mathias Schön informierte den Rat darüber, dass ein Überschuss von 127 000 Euro vorgesehen sei.

Die Holzerntekosten weisen derzeit gegenüber der Planung ein Plus in Höhe von 40 000 Euro auf. Den im vergangenen Jahr entstandene Windwurf von etwa 3000 Festmetern habe man schnell aufarbeiten können, erklärte Schön weiter. Der Hieb der weiteren Bestände erfolgte entsprechend der Planung. Mit 500 Festmetern sei wenig Käferholz angefallen. Das Betriebsergebnis schließt voraussichtlich mit einem 90 000 Euro höheren Überschuss als geplant ab.

Revierleiter Schön wies weiter auf die derzeitige unbefriedigende Materiallagerung hin und empfahl dem Rat, einen Container anzuschaffen. Entsprechende Angebote lägen vor. Die Kosten werden laut Schön etwa 2800 Euro betragen. Der Ortsgemeinderat stimmte der Beschaffung eines Container zu.

Der Forstwirtschaftsplan für 2018 weise einen Überschuss in Höhe von 122 962 Euro aus. Der Überschuss ergebe sich aus einem Ertrag in Höhe von 608 407 Euro und einem Aufwand in Höhe von 485 445 Euro. In dem Ertrag sei ein Erlös aus dem Holzverkauf in Höhe von 354000 Euro eingeplant. Dabei sei ein Einschlag von 8149 Festmetern vorgesehen.

Thomas Vanck, der kommissarische Leiter des Forstamtes Koblenz, informierte über die Holzmarktsituation. Zunächst sei der Sturmholzanfall des Spätwinters aufgearbeitet worden. Stellenweise sei der Borkenkäferbefall gravierend gewesen. Aufgrund des trockenen Frühjahrs sind laut Vanck an den Frühjahrspflanzen Schäden entstanden. Dennoch habe man günstige Ergebnisse erzielen können.