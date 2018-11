Mali-Hilfe: Benefizkonzert mit Jonathan Zelter

(red) Beim Benefizkonzert der Mali-Hilfe am Sonntag, 2. Dezember, tritt der junge Popkünstler Jonathan Zelter aus Wittlich auf. Unterstützt wird der Sänger von seiner eigenen Band, zuvor von der Support-Band Acoustic4 aus Bernkastel-Kues.

Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr in der Baldenauhalle. Der Erlös des Konzertes kommt dem Aufbau und der Renovierung eines Staudammes im Dogonland in Mali zugute. Profitieren werden vom neuen Staudamm sechs Ortschaften mit rund 3800 Menschen. Frauengruppen werden geschult und sollen dort Gärten anlegen. Ziel dieses Projektes ist die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Versorgung der Familien.

Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei den Touristbüros in Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues und Morbach, online unter www.eventbrite.de und an der Abendkasse. Näheres unter www.mali-hilfe.de