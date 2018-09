Mehrere Einbrüche im Hunsrück

In dem Gebäude wurde eine weitere Tür durch Aufhebeln beschädigt. Innerhalb des Gebäudes wurde jedoch nichts entwendet. Vermutlich durch die gleichen Täter wurde im Außenbereich ein Metallschrank aufgehebelt. Aus diesem Schrank wurden zwei Propangasflaschen entwendet. Der Gesamtschaden wird nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf einen oberen dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Am Dienstag zwischen 6 und 8 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Idarwaldstraße in Morbach, Ortsteil Bischofsdhron, ein. Sie hebelten zunächst ein Toilettenfenster des Tatobjektes auf und gelangten so in das Gebäude. Innerhalb des Gebäudes gingen die Täter jedoch nicht weiter vor sondern verließen das Tatobjekt wieder auf dem Einstiegswege ohne Beute. Im Außenbereich war ein E-Bike abgestellt, dass die Täter entwendeten. Das E-Bike wurde jedoch in unmittelbarer Nähe zum Tatort wieder aufgefunden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Zwischen Montag, 7.15 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte in der Bahnhofstraße durch Aufbohren des Schlosses zu öffnen. Dies misslang jedoch, so dass die Täter nicht in das Tatobjekt eindringen konnten. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.