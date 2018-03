Ihr Name

Diese Verzögerung sorgt nicht nur für Frust bei Politik und Bürgern, sondern möglicherweise auch für einen finanziellen Schaden in manchen Gemeinden, wie das Beispiel Malborn zeigt. Aufgrund der unklaren Rechtslage fließt dort kein Fördergeld.

Es gibt aber nicht nur Flurschaden auf der Thalfanger Seite. In Hermeskeil stehen im Sommer 2019 Bürgermeister-Neuwahlen an, aber bis zur Gebietsreform steht noch gar nicht fest, welche Bürger diesen dann wählen können. Und auch die Morbacher werden so langsam ungeduldig, wenn es um Ausgleichzahlungen für Gemeinden geht, die sich Morbach anschließen wollen.

Das Land hat tatsächlich bestellt. Bezahlt hat es aber noch nicht, obwohl es höchste Zeit wäre. Das ist ein untragbarer Zustand, für den der Innenminister gerade stehen muss.

