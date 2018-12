später lesen Jahresrückblick 2018 Merscheiderin zeigt Taschen in Berlin FOTO: Barbara Rummel / Modellagentur Alexander Britt FOTO: Barbara Rummel / Modellagentur Alexander Britt Teilen

(will) Bereits im Januar schnuppert die Merscheiderin Barbara Rummel (kleines Foto) mit ihren Filztaschen am Rande der Fashion Week Berliner Luft. An einem Montag im August ist sie dann mittendrin: Bei der Fashion Week in Berlin präsentiert Rummel ihre Designprodukte erstmals. ⇥Fotos.