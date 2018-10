Passgenau und preisgekrönt

Kongress der Maßschneider

Bei dem Kongress des Bundesverbandes der Maßschneider, einem Ausbildungsberuf mit zweijähriger Lehrzeit, stellten sich insgesamt mehr als 70 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet einer Fachjury. Auszubildende und Gesellen traten in jeweils eigenen Kategorien gegeneinander an. Am Atelierwettbewerb für Betriebsinhaber beteiligten sich 15 Kandidaten. Entscheidende Kriterien für alle waren Verarbeitung und Qualität der maßgeschneiderten Modelle. Der Kongress findet an wechselnden Orten statt, in diesem Jahr in Wiesbaden, und regelmäßig im Rahmen internationaler Kongresse wie 2020 der European Master Tailor Congress in Dortmund.