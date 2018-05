später lesen Freizeit Morbacher Freibad öffnet am Samstag Teilen

Freie Bahn für Schwimmer. Das Freibad Morbach startet am 19. Mai in die Badesaison. Das sonnige Wetter bei fast schon sommerlichen Temperaturen macht wieder Lust auf die Freiluftbadesaison. Morgen ist es endlich soweit. Am Samstag, 19. Mai, öffnet das Freibad Morbach um 9. Uhr seine Pforten. Das Freibad ist während der Badesaison montags von 11 bis 20 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9 bis 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 7 bis 20 Uhr und am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.