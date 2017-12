Nach den Kitas sind die Grundschulen an der Reihe

Ohne Gegenstimmungen und Enthaltungen hat der Rat der Einheitsgemeinde Morbach in seiner jüngsten Sitzung die Generalsanierung der Grundschule Morscheid beschlossen. Mit einer Gesamt-Investition von 1,57 Millionen Euro bis 2019 ist das ein dicker Brocken für den Gemeindehaushalt, der für das 2018 insgesamt 4,3 Millionen Euro Investitionen vorsieht. Allerdings muss Morbach das Geld nicht alleine zahlen, denn derzeit wartet die Verwaltung noch auf die Genehmigung eines Förderantrags beim Land Rheinland-Pfalz. Erst dann kann die Baumaßnahme starten. Die hohen Kosten sorgten dennoch vor der Beschlussfassung im Gemeinderat für Diskussionen. Bürgermeister Andreas Hackethal zog den Vergleich zu Schweich, wo für den Neubau einer Grundschule rund 40 Millionen Euro kalkuliert wurden: „Es ist zwar viel Geld, aber es ist eine gute Investition.“ Theo Wagner, Sprecher der SPD-Fraktion, fügte hinzu: „Das Gebäude ist auch für Morscheid ortsbildprägend und sollte deshalb erhalten bleiben. Willi Feilen (Freie Wähler) erkundigte sich nach Fördergeldern und danach, ob auf die Mindeststandards geachtet wurde. Bürgermeister Hackethal entgegnete, dass die Standards den Vorgaben entsprechen, kostengünstiger ließe sich die Maßnahme aber nicht gestalten.

Zielvorgaben für die Sanierung der Blandine-Merten-Grundschule, die aus den 1950er Jahren stammt, sind die Anpassung an die aktuell gültigen Brandschutzverordnung und die Barrierefreiheit. Dieter Fuchs vom Architektur- und Ingenieurbüro Jakobs und Fuchs erläuterte die Planung, die im Vorfeld mit der Allgemeinen Dienstaufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier abgesprochen wurde. „Schon im Eingangsbereich müssen Bodenbeläge und Türen wegen des Brandschutzes ausgetauscht werden.“ Insgesamt schlage der Brandschutz bei den Kosten sehr stark zu Buche. Unter anderem müssen die beiden Treppenhäuser des Gebäudes dafür voneinander abgeschottet, die Türanlagen erneuert werden und eine Rauchwärme-Abzuganlage muss installiert werden.

Für die Barrierefreiehit sind Behinderten-WCs, ein Aufzug und neue Pflasterflächen für einen stolperfreien Zugang vorgesehen. Zudem soll das Raumprogramm an Pädagogik und an die Vorgaben der Unfallkasse angepasst werden. Dazu wird die WC-Anlage komplett erneuert, ein Eltern- und Arztzimmer geschaffen und Akustikdecken sollen eine leisere Geräuschkulisse ermöglichen. Die Baumaßnahmen sind für 2019 geplant. Nach den Herbstferien 2018 sollen die Kinder in der leerstehenden Grundschule Gutenthal unterrichtet werden. Für die Bauzeit sind zwölf Monate plus drei Reservemonaten veranschlagt. Insgesamt kostet die Maßnahme 1,57 Millionen Euro. Davon sind 948000 Euro förderfähig, vom Land erwartet Morbach eine Zuwendung von 569 000 Euro, weitere 95 000 Euro würde der Landkreis bezahlen. Damit müsste die Gemeinde Morbach 906 000 Euro selbst finanzieren. Andreas Hackethal: „Nun müssen wir auf den Förderbescheid vom Land warten.“