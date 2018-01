Ein außergewöhnliches Polizeijahr

Ein oft geäußertes Vorurteil über Flüchtlinge kann Hermann-Josef Decker zumindest für den Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Morbach entkräften: „Wir hatten bis zum Jahreswechsel zeitweise und im Wechsel 60 Flüchtlinge in Morbach zentral untergebracht. Und dabei es kam zu keinen besonderen Vorkommnisen.“ Die häufig genannten Vorurteile über Ausländer und Flüchtlinge würden so nicht zutreffen: „Da gibt es natürlich Auffälligkeiten, aber die gibt es bei uns genauso in vergleichbarer Zahl.“

Decker kennt die Region gut, denn der 60-Jährige stammt gebürtig aus Hermeskeil, war in Koblenz und im Kreis Birkenfeld lange Jahre dienstlich tätig, bevor er 1993 stellvertretender Chef der PI wurde, dazwischen war er auch zeitweise in Baumholder im Einsatz. Als Leiter der PI hat er den Überblick über das Geschehen. Besonders erleichtert ist er darüber, dass es der Polizei gelang, den Verantwortlichen für eine Einbruchserie im Sommer 2017 zu fassen. Zwischen Mitte Juli und Ende August kam es zu mehreren Einbrüchen in Morbach, Kleinich, Hundheim, Gonzerath und auch Thalfang. Besonders schwerwiegend war damals der Einbruch in ein Möbelhaus, bei dem zahlreiche Elektrogeräte und ein Tresor gestohlen wurden. Dieser Einbruch ist einer professionellen Einbrecherbande zuzuordnen

Ebenfalls im Sommer musste Decker viele Kollegen und Kolleginnen mit einer Vermisstensuche beauftragen. Ein Motorradfahrer war von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Erst nach einer Ortung über das Mobilelefon konnte die Polizei den verunglückten und an seinen Verletzungen verstorbenen Mann finden. Eine solche Aufgabe sei immer enorm belastend für die Kolleginnen und Kollegen. Auch ein Unfall auf der B 50, bei dem unter anderem eine Mutter mit zwei Kindern gestorben sei, habe die Rettungs- und Einsatzkräfte mental sehr beansprucht. Darauf würden die Kolleginnen und Kollegen zwar vorbereitet, aber die Verarbeitung des Ereignisses sei für jeden anders.

Einen etwas weniger belastenden und eher lustigen Einsatz hatte die Polizei in Morbach, als sie ausrücken musste, um ein ausgelaufenes Schwein in einem Vorgarten zu bändigen. Das seien Erreignisse, die die Kollegen schon mal schmunzeln lassen.

Was zunehmend Sorge bereitet, seien Anrufe von „falschen Polizeibeamten“. Kriminelle würden vorgeben, von der Polizei zu sein, um dann sensible Bankdaten und Adressen bei Bürgern zu erfragen. Durch die Technik sei es mittlerweile möglich, das mit gefälschten Rufnummern zu tun. Hierzu gibt es auch schon eine weiterführende, neue Variante „ Leute würden mit tatsächlichen Telefonnummern von Polizeidienststellen angerufen und auf die Wache bestellt,“ erzählt Decker. Während der Zeit, in der der Angerufene außer Haus ist, nutzen die Kriminellen dieee Zeit sein Haus auszurauben. Solche gefälschten Anrufe würden immer mal wieder vorkommen, deshalb sollte man sich bei solchen Anrufen rückversichern, durch einen Rückruf bei der „richtigen“ Polizei. Ebenso bilden angezeigte Ebay-Internet-Betrügereien, einen fast täglich Arbeitsanfall in der Polizeidienststelle, hier könnte ein sorgfältigerer Umgang mit den „neuen Medien“ vor Schaden bewahren.

Ein Problem, das wohl nie aufhöre, sei der Alkohol- und Drogenkonsum, der alljährlich rund um das Techno-Spektakel Nature One, aber nicht nur dort, festzustellen sei. Decker: „Wir machen jedes Jahr Kontrollen – und nicht nur wir - und immer wieder fahren Teilnehmer berauscht mit dem Auto. Manche lernen es eben nie.“

FOTO: m_huns <m_huns@volksfreund.de>

FOTO: Christin Klose / picture alliance / Christin Klos