später lesen Kommunalpolitik Morbacher Rat will Familien mit Kindern fördern Teilen

Twittern

Teilen



Der Gemeinderat Morbach befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 26. Februar, unter anderem mit einer Richtlinie zur Vergabe von Baugrundstücken in Neubaugebieten zur Förderung von Familien mit Kindern. Zudem vergeben die Kommunalpolitiker Aufträge zur Sanierung der Elektro- und Fernwirktechnik von Trinkwasserversorgungsanlagen der Gemeindewerke Morbach sowie zur Erneuerung der Wasserleitung und Sanierung des Mischwasserkanals in Rapperath.