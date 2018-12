Im Morbacher Veranstaltungskalender für 2019 steht neben Vereinsjubiläen und Neuerungen der Touristinfo für Wanderer auch ein Leckerbissen für Fußballfreunde.

Vereinsjubiläen, Großveranstaltungen und kulinarische Wanderungen: 2019 ist in der Einheitsgemeinde Morbach wieder einiges los.

Gleich drei Vereine können sich über einen runden Geburtstag freuen. Zum einen ist dies der SV Gonzerath, der sein 100-jähriges Bestehen feiert. Die „Macht vom Schackberg“ plane im Jubiläumsjahr insgesamt 19 Aktivitäten, sagt der Vorsitzende David Schmitt. Groß gefeiert werden soll am Wochenende vom 19. bis 22. Juli, wenn der SV Gonzerath das Gemeindepokalturnier ausrichtet.

Ein weiteres Jubiläum feiert Morbach zusammen mit der französischen Partnergemeinde Pont-sur-Yonne. Denn die Verbindung der beiden Orte besteht seit 50 Jahren. Die Morbacher fahren im Juni nach Pont-sur-Yonne, die Franzosen kommen zum Gegenbesuch am 21. und 22. September. Die Baldenauhalle ist für die Feierlichkeiten bereits reserviert, sagt Serge Antony, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees. Das Programm soll im Frühjahr 2019 ausgearbeitet werden.

Dritter im Bunde ist der SV Morbach, der mit einem Sportfest an Pfingsten vom 7. bis 9. Juni 2019 sein 90-jähriges Bestehen feiert. Der Hauptbestandteil ist das internationale Turnier der A-Junioren mit Teams aus vier bis fünf Nationen, sagt der Vorsitzende Georg Schuh.

Doch König Fußball wird mit einem weiteren Highlight in der Einheitsgemeinde aufwarten. Denn die Horst-Eckel-Stiftung hat sich für den 18. Mai die Baldenauhalle für eine Gala reservieren lassen. Dagmar Eckel, Vorsitzende des Stiftungsrats und Tochter des einzigen noch lebenden Spielers der Weltmeistermannschaft von 1954, will dazu zahlreiche prominente Fußballer des 1. FC Kaiserslautern einladen, bei dem ihr Vater aktiv gespielt hat.

Außerdem locken die regelmäßigen Großveranstaltungen wieder viele Menschen in die Einheitsgemeinde. Dazu zählen der Morbacher Frühling mit Weinmarkt am 7. April und der Morbacher Herbst am 29. September, die beide vom Gewerbe- und Verkehrsverein ausgerichtet werden und mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden sind. Hinzu kommt am 12. und 13. Oktober die Gewerbeschau in der Baldenauhalle, die der Verein alle drei Jahre ausrichtet.

Weitere Großveranstaltungen sind Kurfürst Balduins Bogenspectaculum zur Baldenau an der Burgruine bei Hundheim am 1. und 2. Juni, die Morbacher Kirmes vom 26. bis 30. Juli, ebenfalls verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, die Vielfaltsmesse Querbeet in Weiperath am 18. August und der Merscheider Markt vom 6. bis 8. September.

Dazu hat die Morbacher Tourist- Info zahlreiche Aktivitäten in der Vorbereitung. Erstmals gibt es am 31. März eine Veranstaltung, die die Wandersaison in der EG Morbach einläutet, sagt die kommissarische Leiterin Kerstin Thommes. Dabei werden die neuen Figuren an der Traumschleife LandZeitTour offiziell eingeweiht. Vorgesehen ist ein Rahmenprogramm an der Burgruine Baldenau. „Auch kulinarisch wird dann etwas geboten“, sagt sie. Doch nicht nur dann. Denn die Wanderwochen, die die EG gemeinsam mit den Verbandsgemeinden rund um den Nationalpark vom 27. April bis zum 12. Mai ausrichtet, stehen unter dem Motto Kulinarik. „Wir wollen mit einer Gourmetwanderung eine ganz neue Zielgruppe damit erreichen“, sagt sie. Auf den zwölf Kilometern Wegstrecke werden den Wanderern dreimal Vorspeisen gereicht, bevor es dann im Landhaus am Kirschbaum zum großen Finale kommt, sagt sie.

Der Ehrenamtstag, in diesem Jahr erstmals ausgerichtet, soll künftig immer am ersten Mittwoch im November stattfinden. Es habe zur Erstauflage positive und negative Rückmeldungen gegeben. „Die positiven überwiegen“, sagt Thommes. Aufgrund der diesjährigen Erfahrungen soll die Ausstellung der Vereine künftig mehr Raum bekommen und das Programm kurzweiliger gestaltet sowie beides besser miteinander verknüpft werden.

Dazu wird die TI drei eigene kulturelle Veranstaltungen in der Baldenauhalleanbieten. Den Start macht am 3. Februar Pasion des Buena Vista mit kubanischer Musik. Am 25. Mai folgt das Kabarettduo Weibsbilder. Und am 3. Januar 2020 folgt zum Start ins übernächste Jahr die Show „Don’t stop the Music“.