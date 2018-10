Bei einem Unfall auf der B 327 ist der Unfallverursacher geflüchtet. Am Freitag, 12. Oktober, gegen 16.45 Uhr, kamen einer Autofahrerin auf Höhe des Tiefenthaler Hofs sechs Motorradfahrer entgegen, die gerade einen anderes Auto überholten.

Als der vierte Motorradfahrer zum Überholen ansetzte, befanden sich die Zweiradfahrer bereits so nah, dass die Autofahrerin ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Sie prallte dabei gegen einen Leitpfosten. Die gesamte Gruppe der Motorradfahrer flüchtete. Die Polizei Hermeskeil bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0651/91510 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de.