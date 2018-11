Der Musikverein Haag 1978 e.V. feiert sein 40. Jubiläum mit einer SWR1 Night Fever Party in der Mehrzweckhalle Haag. Zu vielen Klassikern, etwa von Michael Jackson, Queen oder ABBA lässt DJ Hanns Lohmann am Freitag, 9. November ab 20 Uhr die Gäste für sechs Euro im Vorverkauf feiern und tanzen.

Auch an der St.-Kunibert-Kirmes vom 10. bis 12. November ist der Musikverein als Mitveranstalter beteiligt. Am Samstag gibt es die bereits 13. Dschungelparty mit DJane Flummi. Der Sonntag bietet Unterhaltung durch Musikvereine und am Montag steht ab 15 Uhr ein Kinderspielemittag auf dem Programm. Zum Abschluss tritt um 19 Uhr Joe Casel, die One-Man-Rockband, auf.