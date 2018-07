später lesen Techno Natur One lockt Technofans in den Hunsrück Teilen

Twittern

Teilen



Die ehemalige Raketenbasis Pydna bei Kastellaun wird von Freitag, 3. August bis Sonntag, 5. August, zum Anziehungspunkt für Tausende Musikbegeisterte aus dem In- und Ausland. Das Musikfestival Nature One lockt unter dem Motto „All you need to be“ wieder rund 55 000 Besucher in den Hunsrück und bietet vier Tage und drei Nächte Camping, Party und elektronische Beats unter freiem Himmel.