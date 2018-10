Neue Räume für Kindergarten Weiperath

Der Bau- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Morbach trifft sich am kommenden Dienstag, 23. Oktober, um 18.30 Uhr zur öffentlichen Sitzung.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Einwohnerfragestunde, der Bebauungsplan Morbacher Energielandschaft Mel Südbereich 2.1, der Abbruch des ehemaligen Wohngebäudes Hochscheider Gasse 3 in Hinzerath, der Abbruch des ehemaligen Wohngebäudes Hebegasse 20 in Morbach und der Neubau eines offenen Stalls in der Gemarkung Hundheim, Flur 12, Flurstück 157/3.

Es geht außerdem um die Architektenleistung für die Schaffung von Räumen für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren im Kindergarten Weiperath. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Rathaus in der Bahnhofstraße 19.