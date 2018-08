Neuer Feuerwehrarzt in der VG Thalfang

Dr. Dirk Hagenburger aus Gielert ist von Bürgermeister Marc Hüllenkremer im Beisein des stellvertretenden Wehrleiters Ralf Mattes zum neuen Feuerwehrarzt der Verbandsgemeinde Thalfang ernannt worden.

Dirk Hagenburger, der einen Lehrgang zum Feuerwehrarzt absolviert hat, unterstützt künftig die Wehrleitung sowie die VG-Verwaltung in medizinischen und gesundheitsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren und steht auch für allgemeine medizinische Fragen der Wehrleute zur Verfügung. Ferner führt er in seiner Arztpraxis in Waldrach die Führerschein- und Atemschutzuntersuchungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde durch. Auch wird er die Erstuntersuchungen beim Eintritt neuer Feuerwehrleute machen. Das nähere Prozedere hierzu ist jeweils mit der Wehrleitung beziehungsweise mit Nadja Lang von der VG Verwaltung, Telefon 06504/9140122, abzustimmen.