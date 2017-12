später lesen Nikolausfeier in Hinzerath Teilen

Hinzerath (red) Der Nikolaus kommt am Mittwoch, 6. Dezember, um 18 Uhr ins Bürgerhaus in Hinzerath. Die Nikolaustüten können noch bis 6. Dezember um 18 Uhr in der Küche im Bürgerhaus abgegeben werden.