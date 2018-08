Schnitzel-Pommes oder Bistrogerichte?

Ihr Name

Auf den Vorschlag, am Erbeskopf ein Ausflugslokal mit gut-bürgerlicher Karte (Schnitzel, Pommes Frites, Bier) einzurichten (TV vom 16. August) reagiert nun der Chef des Zweckverbandes, Marc Hüllenkremer. Wie Hüllenkremer dem TV mitteilt sei es nicht die Absicht des Zweckverbandes, im Hunsrückhaus ein Ausflugslokal zu betreiben, sondern ein Bistro, in dem sich die Besucher (Wanderer, Besuchergruppen) stärken können.

Hüllenkremer: „Aufgaben des Zweckverbandes sind laut Satzung der Wintersport sowie die Natur- und Umweltbildung, nicht der Betrieb eines Ausfluglokals. Damit würde der Zweckverband als öffentliche Körperschaft zudem zu den heimischen Gastronomen in Wettbewerb treten, was natürlich nicht unsere Absicht ist.“

Hüllenkremer stellt fest, dass insgesamt „die Gäste mit dem Angebot an Speisen und Getränken im Bistro zufrieden sind“. Das würden auch die Besucher- und Umsatzzahlen belegen. Darunter seien auch Stammgäste, die immer wieder gerne kämen. Das Bistro werde insbesondere am Wochenende beziehungsweise an Feiertagen besucht, die Woche über eher – von Ferien abgesehen – naturgemäß weniger. Hüllenkremer: „Daher wird aus wirtschaftlichen Gründen während der Woche nur ein kleineres Speiseangebot vorgehalten.“

Die Diskussion entstand durch Kritik an der Ausstattung der Außenanlagen am Hunsrückhaus. So waren Spielmöglichkeiten für Kinder mehrere Monate lang gesperrt gewesen, da sie altersbedingte Schäden aufgewiesen haben. Das sei kein attraktiver Platz für ein Tor des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, kritisierten Anwohner. Auch Vertreter der Tourismusbranche forderten, die Attraktivität des Erbeskopfes zu verbessern. Das würde sich auch auf die Verbandsgemeinde Thalfang und ihren gleichnamigen Hauptort auswirken, hieß es. Im Thalfanger Ferienhäuserpark „Himmelberg“ hat sich dafür sogar ein Verein von Hausbesitzern gegründet, die den Tourismus voranbringen wollen.

Dem Zweckverband Erbeskopf gehören der Landkreis Bernkastel-Wittlich, die Einheitsgemeinde Morbach, die Verbandsgemeinde Thalfang und die Ortsgemeinden Thalfang, Malborn, Hilscheid, Gräfendhron und Deuselbach an. Zu seinen Aufgaben zählt der Betrieb des Umweltbildungszentrums Hunsrückhaus und der Betrieb der Wintersportanlagen am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz.

Andreas Hackethal, stellvertretender Vorsteher des Zweckverbands Erbeskopf nimmt dazu Stellung. „Wir sind als Zweckverband in der Zwickmühle“, sagt der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Morbach. „Wir streben eine rasche Lösung mit dem Land an“, erklärt er, betreffend die Frage, wie man das Gelände um das Hunsrückhaus weiterentwickeln kann.