Ortsbeirat Hundheim tagt im Gemeindehaus

Der Ortsbeirat Hundheim lädt zur Sitzung im Gemeindehaus Hundheim in Morbach. Am Montag, 1. Oktober, stehen ab 19.30 Uhr unter anderem folgende Punkte auf der Tagesordnung: Die Umrüstung der Beleuchtung des Gemeindehauses auf LED, ein Antrag des Musikvereins Hundheim auf Nutzung des Saales im Obergeschoss als Proberaum, die Neuanschaffung eines Bodentrampolins für den Spielplatz im Baugebiet, des Weiteren die Versetzung der Wandertafel am Dorfplatz und die Anschaffung einer neuen Infotafel und verschiedene Bauvorhaben.