später lesen Kommunalpolitik Ortsbeirat Morbach sprechen über Baugebiete Teilen

Twittern

Teilen



Der Ortsbeirat Morbach befasst sich am Dienstag, 11. Dezember, mit Bebauungsplänen unter anderem am Morbacher Dreieck und in der Bremer Wiese. Außerdem geht es in der Sitzung um die Verwendung von Budgetierungsmitteln.