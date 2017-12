später lesen Ortsgemeinderat Thalfang tagt im Haus der Begegnung Teilen

Thalfang (red) Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Thalfang findet am heutigen Montag, 4. Dezember, um 20 Uhr im "Haus der Begegnung" in der Saarstraße 3 in Thalfang statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und diverse Bauvoranfragen.