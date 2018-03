(red) Der Sportverein Morbach veranstaltet am Samstag, 20. Januar, einen Fußball-Winter-Cup sowie ab 16 Uhr ein Mitternachtsturnier der Freizeitmannschaften. Ab 20 Uhr startet die „80/90-Party“ in der Baldenauhalle in Morbach. Die Hunsrück DJ’s legen bekannte Titel der 1980er und 1990er Jahre auf. Der Eintritt ist frei. ⇥Foto: dpa