Pfingstquak: Zum Waffelessen geht es nach Talling

Pfingsten steht vor der Tür – und damit auch die Tradition des Pfingstquak in Talling. Am Samstag, 19. Mai, beginnt um 17 Uhr am Spielplatz der Aufbau des Pfingstquak-Wagens. Am Pfingstsonntag, 20. Mai, werden ab 9 Uhr Blumen gesammelt, um den Wagen zu schmücken. Ab 10 Uhr werden die Teilnehmer dann von Haus zu Haus ziehen und Zutaten für die Waffeln sammeln. Alle Leute – ob groß oder klein, alt oder jung - sind eingeladen, den Pfingstquak zu begleiten. Zum anschließenden Waffelessen mit Kaffee, Kakao oder Tee am Spielplatz sind auch alle willkommen.