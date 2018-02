Polizei: Weiberfastnacht verlief friedlich

(hpl) Der fette Donnerstag mit seinen Rathausstürmungen, Karnevalsfeiern und einigen ersten Umzügen verlief im Kreis weitgehend friedlich, zudem waren überdurchschnittlich viele Menschen auf den Straßen unterwegs. Das vermelden die Polizeiinspektionen in Wittlich, Bernkastel-Kues und Morbach. In Wittlich musste die Polizei drei Platzverweise erteilen, es gab eine Körperverletzung und einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Strategie der Polizei, verstärkt Präsenz zu zeigen und der Einsatz von Videoüberwachung sei demnach aufgegangen.

Der fette Donnerstag mit seinen Rathausstürmungen, Karnevalsfeiern und einigen ersten Umzügen verlief im Kreis weitgehend friedlich, zudem waren überdurchschnittlich viele Menschen auf den Straßen unterwegs. Das vermelden die Polizeiinspektionen in Wittlich, Bernkastel-Kues und Morbach. In Wittlich musste die Polizei drei Platzverweise erteilen, es gab eine Körperverletzung und einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: In der Wittlicher Innenstadt wurden fünf junge erwachsene Karnevalisten durch Beamte der Kriminalpolizei Wittlich kontrolliert. Eine junge Dame im „Hippie Look“ nahm ihre Kostümierung wohl etwas zu ernst, wie die Kripo Wittlich berichtet. Sie habe nämlich einen Joint mit Marihuana konsumiert, als sie von den Beamten angesprochen wurde.

Diese stellen bei vier der fünf Feiernden jeweils geringe Mengen Marihuana fest. Gegen sie nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.