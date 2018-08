später lesen Kriminalität Polizei sucht nach Unfallzeugen Teilen

In der Straße Im Brühl in Niederbrombach ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall, wie die Polizei in Birkenfeld mitteilt. Eine Autofahrerin wollte in die Hauptstraße einbiegen und musste zunächst verkehrsbedingt halten.

