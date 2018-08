später lesen Polizei Polizei warnt vor unverhältnismäßig hohen Rechnungen Teilen

In Thalfang wurde am Montag ein Fall bekannt, in dem reisende Handwerker eine überhöhte Rechnung ausgestellt haben. Das meldet die Polizei in Morbach. Insbesondere Reinigungsfirmen würden demnach auf der Suche nach Aufträgen an Häusern klingeln.