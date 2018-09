später lesen Kultur Quartett begeistert im Gewächshaus FOTO: TV / Christoph Strouvelle FOTO: TV / Christoph Strouvelle Teilen

Twittern

Teilen



(red) Das Momo Rippinger und Theresia Zils Quartett hat auf Einladung des Morbacher Vereins Kunst im Gewächshaus ihr neues Programm vorgestellt. Mit Unterstützung von Jürgen Kochler am Bass, Thomas Schöfer an den Drums und Felix Baum an der Fender Rhodes haben sie 50 Zuschauer im Gewächshaus der Gärtnerei Berg begeistert.