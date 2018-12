später lesen Konzert Quartett Sine nomine stimmt auf die Adventszeit ein Teilen

Im Rahmen einer kleinen „Konzert-Tournee“ anlässlich seines 25jährigen Bestehens gastiert das „Quartett Sine nomine“ am Sonntag, dem 9. Dezember in der Kirche „St. Johannes der Täufer“ in Hinzerath.